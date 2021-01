Premier League : Liverpool tombe face à Burnley et s'éloigne du podium

Battu face à Burnley à Anfield ce jeudi soir, Liverpool est distancé du podium. Les Reds n'ont plus gagné en Premier League depuis un mois. Un coup dur qui peut se lire sur le visage de Mohamed Salah (photo).

Liverpool n'y arrive plus. Ce jeudi soir, les Reds se sont inclinés sur la plus petite des marges, à domicile, face à Burnley. Avec cette défaite, la formation rouge n'a plus gagné depuis cinq matchs en championnat (3 nuls, 2 défaite). Son dernier succès remonte maintenant au 19 décembre dernier (0-7 contre Crystal Palace).

Un seul but aura suffi à faire la différence. C'est Ashley Barnes qui a inscrit le seul et unique but de la rencontre. L'attaquant anglais a transformé un penalty qu'il a lui-même obtenu, en poussant Alisson Becker à la faute. Une réalisation décisive qui est intervenue en fin de rencontre (83ème). Score final : 0-1.

Au classement, Liverpool manque l'occasion de remonter sur le podium et reste quatrième, avec 34 points pris en 19 matchs joués. Devant eux, le Leicester de Tielemans, Praet et Castagne compte quatre longueurs d'avance, tout comme Manchester City (deuxième). De son côté, Burnley se donne de l'air en prenant sept points d'avance sur la zone rouge.