OFFICIEL: Matt Ryan est prêté sans un club du Big 6 en Premier League

Relégué sur le banc à Brighton, l'ancien gardien du Club de Bruges Matt Ryan vient d'être officiellement prêté à Arsenal jusqu'à la fin de la saison.

Le gardien australien, qui n'a disputé que 11 rencontres cette saison, va donc découvrir son deuxième club en Premier League. Il a aussi porté les couleurs de Valence et de Genk.

👋 Welcome to The Arsenal, @MatyRyan!



The @Socceroos keeper joins us on loan from @OfficialBHAFC until the end of the season 🤝