Sam Allardyce: "Si Christian Benteke était disponible, je serais intéressé"

Le coach de West Bromwich Albion ne cache pas son intérêt pour le profil de Christian Benteke. Mais il ne croit pas que le transfert puisse se réaliser.

Alors que l'agent de Christian Benteke a rejeté les rumeurs qui envoyaient son poulain à West Bromwich Albion, estimant justement qu'elles étaient nées de propos de Sam Allardyce, le coach de WBA reconnaît qu'il apprécie le profil de l'attaquant belge.

"Si on vient me dire qu'il est disponible, bien sûr que je serais intéressé", avance-t-il, cité par Sky Sports. "Parce que tout le monde sait qu'on recherche ce type d'attaquant. Mais je ne sais pas si c'est le cas et je ne le crois. Tout le monde veut garder ses attaquants et en particulier en Premier League."