Dans le trou au Real, Vinicius Jr peut compter sur un soutien de choix

Jusqu'ici, Vinicius Junior ne s'impose pas au Real et ne confirme pas les grandes ambitions que le club madrilène avait mis en lui.

Considéré comme une des plus grandes promesses du football actuel, Vinicius Junior (20 ans, 24 apparitions et 3 buts toutes compétitions cette saison) n’a pas encore la trajectoire attendue. L’ailier brésilien ne parvient toujours pas à s’imposer au Real Madrid, notamment à cause de son manque de lucidité dans les derniers mètres. Rien d’insurmontable selon son compatriote Ronaldo.

"Il est sur la bonne voie, a confié l’ancien attaquant lors d’une conférence de presse au Brésil. Je n'ai pas l'impression qu'il lui manque quelque chose pour réussir au Real. Il a des qualités et une vitesse impressionnantes, mais la concurrence est importante. Ce n'est pas facile de surmonter la concurrence, c'est un jeune de 20 ans, il a un grand avenir devant lui."

En tant que président de Valladolid, Ronaldo a tenté d’obtenir le prêt de Vinicius à plusieurs reprises, sans succès.