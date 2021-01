Mauricio Pochettino met la pression sur ses attaquants

L'entraîneur argentin aimerait voir son trio d'attaque briller aussi dans le replacement.

Après l’échec de son prédécesseur Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino va-t-il réussir à discipliner ses attaquants dans le repli défensif ? C’est en tout cas l’objectif de l’entraîneur du Paris Saint-Germain, conscient que ce défaut peut représenter un obstacle dans les grands rendez-vous.

"C'est notre défi, d'avoir plus de talent sur le terrain et que ce talent ne se traduise pas que sur la phase offensive, mais aussi sur la phase défensive, a confié l’Argentin au micro de RMC. Il faudra avoir cette agressivité qui donne de l'équilibre à l'équipe, pour pouvoir défendre et être solide. C'est important dans les grands matchs, pour pouvoir jouer un rôle et dominer ces rencontres. Donc oui, c'est un grand défi. On fait étape par étape pour obtenir cette solidité."

Ces dernières années, les stars parisiennes ont déjà prouvé qu’elles pouvaient être impliquées à la perte du ballon. Mais seulement par intermittence…