Coupe d'Allemagne: claque pour Leverkusen, fin de match rocambolesque à Dortmund !

La Coupe d'Allemagne apporte aussi son lot de surprises.

Leverkusen a pris une belle claque en coupe d'Allemagne. Ce mardi, les coéquipiers de Leon Bailey ont été éliminés par une division 4, Rot-Weiss Essen, au bout de la prolongation où tout s'est joué; Leon Bailey a ouvert le score (105', 0-1), les maateurs ont égalié par Kefkir (109', 1-1) avant de prendre l'avantage par Engelsman (117', 2-1). Un beau camouflet pour le Bayen.

Dortmund, sans ses Belges, s'est imposé 3-2 contre Paderborn aprés prolongation. Après deux buts de Can et Sancho, le Borussia menait 2-1 et Haaland a marqué un but à la 90' +7... le VAR s'en mêle, l'annule en accordant un penalty à Paderborn à la base de l'action: 2-2 et prolongations. A la 95ème minute, Haaland marque un but qui est cette fois validé et qualifie son équipe (3-2).

Dans le même temps le Werder a battu Greuther Fürth sur le score de 2-0.