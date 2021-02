Burger King vanne Eden Hazard après son absence à l'entraînement

Eden Hazard était absent de l'entraînement du Real Madrid en ce début de semaine, ce qui a naturellement inquiété les observateurs au vu de ses nombreux pépins physiques depuis son arrivée en Espagne. L'enseigne de fast-food Burger King a pris le parti d'en rire.

En Belgique, on connaît l'amour d'Eden Hazard pour les hamburgers, et la blague est désormais éculée tant l'époque où le Diable Rouge mangeait un bicky sur le parking du Stade Roi Baudouin après avoir été remplacé par Georges Leekens est révolue. Mais la forme physique d'Eden Hazard à son arrivée au Real Madrid en 2019 a ravivé ces critiques, et certains en blaguent encore.

Ainsi, la célèbre enseigne de fast-food Burger King s'est offert un coup de pub en vannant le joueur du Real Madrid, répondant à la chaîne de télévision El Chiringuito qui se demandait pourquoi Hazard n'était pas à l'entraînement. "Offre 2x1 chez Burger King", a répondu le compte espagnol de l'enseigne ...