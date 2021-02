Fin de série pour Ederson, qui entre dans l'histoire de la Premier League

Manchester City a humilié Liverpool, dimanche soir, au terme d'un véritable récital qui confirme les Cityzens dans la peau des grands favoris pour le titre de champion d'Angleterre.

Mais il y avait tout de même un Mancunien un tout petit peu déçu, dimanche soir. C'est Ederson Moraes, battu par Mo Salah sur penalty à l'heure de jeu. Le portier brésilien n'avait plus encaissé en Premier League depuis le 3 janvier et le déplacement à Chelsea.

Au total, Ederson aura gardé ses filets inviolés durant 831 minutes. La troisième plus longue série de l'histoire de la Premier League. Seuls Petr Cech (1025) et Edwin Van Der Sar 1311) ont fait mieux.

👏 @edersonmoraes93 went 831 minutes without conceding a @premierleague goal - the third longest run in the competition behind Petr Cech and Edwin Van Der Sar. Bored. ⏰😴



