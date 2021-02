Pochettino donne des nouvelles de Verratti avant le Barça

Les Parisiens devront déjà se passer de Neymar et de Di Maria.

De nouveau ménagé ce samedi face à Nice (2-1) en championnat après avoir été touché aux côtes la semaine dernière contre l’Olympique de Marseille (2-0), le milieu de terrain Marco Verratti (28 ans, 3 matchs en LdC cette saison) sera-t-il rétabli pour le déplacement du Paris Saint-Germain à Barcelone mardi à l’occasion des 8es de finale aller de la Ligue des Champions ? S’il n’a aucune certitude, l’entraîneur parisien Mauricio Pochettino s’est montré optimiste à ce sujet ce samedi en conférence de presse.

"Il s’est entraîné aujourd’hui. Il a encore quelques douleurs mais on espère l’avoir. On va discuter avec lui", a expliqué le technicien. Déjà confronté aux forfaits de Neymar et d’Angel Di Maria, l’Argentin espère pouvoir compter sur le natif de Pescara, qu’il devrait à nouveau aligner en meneur de jeu dans son 4-2-3-1.