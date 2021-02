Le calendrier des Diablotins sur la route de l'Euro 2023

Privés de championnat d'Europe cette année, les Diablotins se tournent désormais versl'Euro 2023.

Les U21 belges ont clairement loupé le coche sur la route de l'Euro 2021. Toute l'attention du sélectionneur, Jacky Mathijssen, est désormais tournée vers l'Euro 2023 et les éliminatoires qui débuteront en fin de saison. Le tirage au sort était sorti le 28 janvier dernier, la Fédération dévoile ce jeudi le calendrier.

Les Diablotins entameront leur campagne le 4 juin prochain, au Kazakhstan et la termineront un an et un jour plus tard, à domicile, contre l'Ecosse. Ils défieront la Turquie les 3 septembre et 12 novembre et le Danemark le 12 octobre 2021 et le 29 mars de l'année suivante.