Virer Mourinho, ça coûte très très cher

Même si les résultats ne sont pas à la hauteur, José Mourinho peut être certain que ses dirigeants vont y réfléchir à deux fois.

Comme vous avez pu le lire sur Maxifoot, José Mourinho a récemment été conforté dans ses fonctions d'entraîneur de Tottenham, malgré quatre défaites sur ses cinq dernières sorties en Premier League. Selon les informations d'ESPN, le président Daniel Lévy n'a pas abandonné l'idée d'une qualification en Ligue des Champions, notamment via une victoire en Ligue Europa. Mais le "Special One" est-il vraiment l'homme de la situation ?

D'après nos confrères, le technicien portugais garde la confiance de ses joueurs, et cela expliquerait également pourquoi Tottenham ne l'a pas encore licencié alors que le club pointe à une triste 9e place en Premier League. Sans oublier l'argument économique : il convient de rappeler que Mourinho émarge à plus de 15 M€ par an jusqu'en 2023 et, toujours selon ESPN, un renvoi immédiat coûterait la coquette somme de 35 M€ aux Spurs...

À priori, le président londonien Daniel Lévy attendra donc la fin de saison pour trancher. Sans Coupe d'Europe, il consentira alors à signer un chèque XXL au technicien portugais. Affaire à suivre.