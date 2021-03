La Grande-Bretagne et l'Irlande officialisent leur candidature pour le Mondial 2030 !

Les pays hôtes des deux prochaines éditions sont déjà connus : le Qatar en 2022 et la triplette Etats-Unis, Canada, Mexique pour 2026.

En 2030, ce sera au tour d'un pays européen d'organiser le Mondial. Après la candidature commune de l'Espagne et du Portugal, c'est au tour de la Grande-Bretagne d'entrer dans la danse : la FA a officialisé la candidature des îles britanniques, à savoir Grande-Bretagne (Angleterre, Ecosse, Pays de Galles, Irlande du Nord) et Irlande.

Après s'être proposée pour accueillir l'Euro 2021 dans son intégralité, la Grande-Bretagne frappe fort !

We've joined the @ScottishFA, @FAWales, @OfficialIrishFA and @FAIreland in welcoming the government's pledge of £2.8million towards a potential bid for the 2030 @FIFAWorldCup: