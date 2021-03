Les Rangers, Steven Gerrard et Ianis Hagi, champions dès dimanche?

L'hégémonie du Celtic sur le football écossais est sur le point de prendre fin!

Les Rangers ne sont plus qu'à un point du titre en Ecosse, mais ils pourraient être sacrés champions dès ce dimanche. L'équipe de Steven Gerrard n'a, en effet, pas tremblé, samedi après-midi pour disposer de St.Mirren (3-0).

Bourreaux de l'Antwerp en Europa League, Ryan Kent et Alfredo Morelos ont inscrit les deux premiers buts et c'est Ianis Hagi qui a terminé le travail à l'heure de jeu. Si le Celtic ne s'impose pas à Dundee, les Rangers seront champions, dix ans après leur dernier titre et mettront fin à la série de dix sacres consécutifs de leur rival numéro 1.