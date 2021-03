Christian Benteke face à une concurrence renforcée: "En faire plus pour séduire le coach"

Avec l'arrivée de Jean-Philippe Mateta, le secteur offensif des Eagles s'est encore renforcé cet hiver et Christian Benteke sait qu'il doit saisir chaque occasion pour

Jordan Ayew, Jean-Philippe Mateta, Wilfried Zaha... les concurrents ne manquent pas pour Christian Benteke et Michy Batshuayi. Et si l'attaquant prêté par Chelsea en paye les conséquences (il n'a plus joué en championnat depuis le 13 février), l'autre Diable Rouge tire son épingle du jeu.

Comme il l'a démontré, dimanche, en inscrivant son cinquième but de la saison en championnat. Titularisé pour la troisième fois consécutive, Christian Benteke le sait, il faut saisir chaque opportunité. "Je crois en moi et en mes qualités", confie-t-il sur le site officiel de son club.

"C'est devenu plus dur parce qu'il y a plus de concurrence, donc, quand tu es sur le terrain, il faut en faire plus pour que le coach te laisse sur le terrain. Et c'est ce que j'essaye de faire chaque semaine", insiste-t-il. Une méthode qui lui a réussi ses dernières semaines.