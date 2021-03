🎥 Scène cocasse entre Thomas Tuchel et Timo Werner en plein match: "Tu ne comprends rien ou quoi ?"

Chelsea a joué contre Everton mardi soir. L'attaquant de 25 ans, Timo Werner, a été vivement critiqué par son entraîneur Thomas Tuchel en pleine rencontre.

Comme il n'y a pas de spectateurs dans le stade, les commentaires se font très bien entendre. "Timo, combien de temps vas-tu rester sur le côté gauche ? crie Tuchel sur la touche. Tu devrais être sur la droite, mais tu es sur la gauche depuis 15 minutes maintenant. Tu ne comprends rien ou quoi ?"

Tuchel a finalement remplacé Werner peu de temps avant la fin du match. Werner est venu du RB Leipzig l'été dernier pour 50 millions d'euros, marquant 10 fois en 37 matches.

Only good thing about empty stadiums is hearing what managers say & Tuchel was having none of Werner:



"Timo, how long are you staying on the left? You’re playing on the right! The last 15 mins you’ve only been on the left! Don’t you understand?"



