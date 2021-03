Inter de Milan : Romelu Lukaku révèle enfin le secret de sa brillante saison

Au cours d'une interview sur la chaîne YouTube du club Intersiste, le Diable Rouge est revenu sur ce qui a contribué à ses performances XXL cette saison. Et la clé, c'est le changement de son régime alimentaire.

Depuis son arrivée dans la Série A Italienne, Big Rom a opté pour un nouveau régime alimentaire :"Mon régime se compose de salade pour le déjeuner. De beaucoup de poitrine de poulet ou de nouilles shirataki. Pour les glucides, j’adore les patates douces et le riz noir. Alors que je ne mange pas beaucoup de Pâtes".

Grâce à cette nouvelle alimentation le meilleur buteur de la sélection belge, a inscrit cette saison 24 buts et a délivré 7 passes décisives en 33 matchs toutes compétitions confondues avec l'Inter de Milan.

"Je ne me suis jamais senti aussi fort"

Et depuis lors, il se sent bien dans sa peau: "Depuis que j’ai ce style de vie, j’ai des meilleures sensations. Je me sens plus réactif et plus rapide. Chaque pays à sa propre façon de manger. Personnellement, j’ai toujours été un joueur explosif. Mais l’Italie m’a amené à un autre niveau. Je ne me suis jamais senti aussi fort. J’ai atteint un nouveau palier physique et mental", avait-il déclaré.

Avis donc au responsable médical de la Fédération Belge de football. Pour retrouver un Lukaku étincelant à l’Euro 2021, il sait donc quoi faire.