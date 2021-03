Sergio Aguero vers un départ ? Un club serait chaud !

La situation de Sergio Aguero à Manchester City interpelle : l'Argentin est laissé sur le banc plus souvent qu'à son tour par Pep Guardiola et n'en est pas ravi.

D'après les informations du Daily Mail ce vendredi, Sergio Aguero (32 ans) serait persuadé de ne plus avoir aucun avenir à Manchester City, lui qui arrive en fin de contrat l'été prochain. Les clubs sont donc à l'affut et l'un des plus intéressés serait le FC Barcelone, affirme le média TyC Sports, et pour cause : ami proche de Lionel Messi, Aguero pourrait ainsi convaincre la Pulga de prolonger son séjour chez les Blaugrana.

Du côté de Manchester City, on temporisait plus tôt cette semaine, Guardiola affirmant qu'une décision serait bientôt prise concernant la prolongation potentielle d'El Kun. Sergio Aguero a disputé 12 petits matchs toutes compétitions confondues cette saison, pour 2 buts seulement ...