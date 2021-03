Le Real Madrid aurait tranché concernant un retour de Cristiano Ronaldo

Depuis l'élimination de la Juventus Turin en huitième de finale de la Ligue des Champions, l'avenir de CR7 est au cœur des débats.

Cristiano Ronaldo pourrait quitter la Juventus cet été et plusieurs formations ont été citées pour accueillir la star portugaise. Le Paris Saint-Germain, qui a d'ailleurs rouvert le dossier, mais aussi le Real Madrid où CR7 a connu la gloire. Mais la Casa Blanca aurait pris la décision de ne pas récupérer le quintuple Ballon d'Or, selon la Cadena COPE.

L'opération serait financièrement impossible étant donné que la Juve demande au mois 60 millions d'euros pour le transfert du buteur sous contrat jusqu'en 2022 et qu'il faudrait également verser un salaire annuel de 20 millions d'euros. Mais c'est loin d'être la seule raison qui pousse Florentino Perez à dire non. La rancœur resterait tenace, d'après les informations de L'Équipe. "Pérez n’a pas oublié que Cristiano avait gâché la fête le soir de la troisième victoire de suite en Ligue des champions en affirmant, depuis la pelouse et quelques minutes seulement après la finale contre Liverpool, qu’il songeait à partir. L’exploit du Real avait été totalement occulté par cette déclaration", avance une source du quotidien.