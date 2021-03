Milan, battu par le Naples de Mertens, prend un gros coup sur la tête dans la course au titre !

Le titre est à portée de main pour l'Inter Milan : la défaite de l'AC laisse les Nerazzurri à 9 points en tête de la Serie A.

Grosse désillusion pour Milan : les Rossoneri se sont inclinés à domicile face au Napoli de Dries Mertens, titulaire (0-1), et laissent ainsi l'Inter Milan de Romelu Lukaku prendre le large en tête (9 points d'avance). Alexis Saelemaekers a débuté sur le banc et est monté à l'heure de jeu à la place de Castillejo.

Il faudra attendre la seconde période pour que les Partenopei, d'une belle action conclue par Politano à la 49e minute de jeu, prennent un avantage qu'ils ne lâcheront plus. L'AC Milan, déjà privé de Zlatan et Mandzukic en attaque, devront faire quelques matchs sans Ante Rebic qui se fera stupidement exclure à la 92e minute de jeu. Milan n'avait plus perdu en Serie A depuis le 21 février face à ... l'Inter Milan, qui a de son côté gagné cet après-midi face au Torino et semble plus que jamais en position de force dans la course au titre.

14/03/2021 12:30 Bologna - Sampdoria 3-1 14/03/2021 15:00 Torino - Inter 1-2 14/03/2021 15:00 Parma - AS Roma 2-0 14/03/2021 18:00 Cagliari - Juventus 1-3 14/03/2021 20:45 AC Milan - Napoli 0-1