Lucas Vazquez (Real Madrid) proche d'un départ

Régulièrement utilisé au poste de back droit cette saison pour dépanner en raison des problèmes physiques de Dani Carvajal, l'Espagnol a rendu de précieux services à la Casa Blanca.

En fin de contrat en juin prochain, Lucas Vazquez (29 ans, 30 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison) a rendu de précieux services au Real Madrid cette saison. Mais l'international espagnol se rapproche doucement de la sortie, selon les informations de Marca.

En effet, malgré une nouvelle réunion entre les dirigeants du club Merengue et les agents du joueur, un accord n'a toujours pas été trouvé et les positions des deux parties restent très éloignées. Désormais, Vazquez envisage très clairement un départ en étant à l'écoute des autres propositions. Et dans le même temps, le Real commence à lui chercher un remplaçant...