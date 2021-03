Liga : porté par Benzema, le Real Madrid met la pression sur l'Atlético

Auteur d'un doublé face au Celta de Vigo cet après-midi, Karim Benzema a permis au Real Madrid de s'imposer.

Le Real termine sa semaine en beauté. Face au Celta cet après-midi, la Casa Blanca a gagné pour la deuxième fois en quelques jours, après avoir gagné contre l'Atalanta mardi soir en Ligue des Champions. Le club madrilène repart de Vigo avec les trois points, obtenus dans le cadre de la 28ème journée de Liga.

Une fois de plus, c'est Karim Benzema qui a fait la différence. Comme le week-end dernier, l'attaquant français a inscrit un doublé. Grâce à ses deux réalisations, et un but de Marco Asensio dans le temps additionnel (90ème+4), les Merengues l'ont emporté contre les Célticos. L'international belge Thibaut Courtois a gardé les cages de la formation à la tunique blanche, tandis qu'Eden Hazard était absent de la feuille de match, pour cause de blessure. Score final : 1-3.

Au classement, le Real est deuxième, à trois longueurs de son voisin, l'Atlético de Madrid. Les Colchoneros joueront demain contre le Deportivo Alavés (18h30). En cas de victoire, ils reprendraient six points d'avance. Dans l'autre rencotre du jour en Espagne, l'Athletic Bilbao et Eibar se sont neutralisés dans le derby basque (1-1).