La pique adressée à Thomas Tuchel par un de ses anciens joueurs

L'Allemand a quitté le PSG pour rebondir, avec succès, du côté de Stamford Bridge.

Peu utilisé par Thomas Tuchel, Leandro Paredes était un des heureux du départ de l'Allemand.

L'Argentin indique notamment que ses méthodes ne convenaient plus à l'équipe : "Il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas", confie Paredes au micro de Téléfoot.

"Avec Pochettino, beaucoup de choses ont changé. On avait tous besoin d’un changement sur le plan mental. Personnellement et collectivement aussi, on travaille bien plus qu’avant", poursuit le joueur arrivé du Zenit.

Paredes se dirigeait donc vers un départ de la capitale, mais est finalement resté suite au changement d'entraineur : "Je me sens très bien dans ce club. J’ai conscience de notre potentiel. Ce qui m’a fait rester, c’est la confiance de ma direction et de mes coéquipiers aussi. Ils m'ont appelé pour me demander de rester et cela m’a conforté dans ma décision."