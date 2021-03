Hugo Lloris souligne les progrès d'un jeune champion du monde

Ce jeune champion du monde a progressé tant dans son club qu'avec les Bleus.

Capitaine de l'équipe de France, le gardien de Tottenham Hugo Lloris (34 ans, 120 sélections) a assisté à la progression du défenseur central du Paris Saint-Germain Presnel Kimpembe (25 ans, 13 sélections) en sélection. En conférence de presse ce mardi, le portier des Bleus a insisté sur l'évolution de son jeune partenaire.

"Il continue son évolution. Je ne suis pas surpris de le voir à ce niveau-là, je sais qu’il se trouve entre de bonnes mains au PSG, encore plus parce que je connais bien Mauricio Pochettino et son staff. Au sein de l’équipe, il est en train de s’imposer. Il y a beaucoup d’attentes, mais il est tranquille, serein, et amène toutes ses qualités", a apprécié Lloris.

Titulaire indiscutable au PSG, Kimpembe commence aussi à s'imposer avec les Tricolores.