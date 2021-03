Cassano ne lâche pas sa proie: il s'en prend encore à Ronaldo

L'ancien attaquant a vraiment du mal à ne pas s'en prendre à Cristiano Ronaldo, sa cible préférée.

Antonio Cassano ne lâche pas l'attaquant de la Juventus Turin Cristiano Ronaldo (36 ans, 24 matchs et 23 buts en Serie A cette saison) ! Très critique envers l'international portugais ces dernières semaines, l'Italien a encore chargé la star de la Vieille Dame à l'occasion de l'émission de Christian Vieri sur Twitch.

"Si vous avez choisi de jouer un certain type de football, Ronaldo n'est pas bon. C'est quelqu'un à qui il faut donner la balle, mais qui marque en pensant à ses records. Ronaldo n'est plus ce qu'il était il y a 4 ans. (...) La Juve s'est déjà brûlée l'an dernier, parce que Sarri n'a pas su trouver l'alchimie entre Cristiano Ronaldo et les autres joueurs. Alors qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez un autre coach, qui veut jouer au football. Mais l'obstacle Cristiano Ronaldo est toujours là", a osé Cassano.