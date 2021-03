Un placardisé du Real Madrid au Bayern?

Le joueur a pourtant rendu de fiers services à Zinedine Zidane.

En fin de contrat en juin prochain, l'ailier polyvalent du Real Madrid Lucas Vazquez (29 ans, 22 matchs et 2 buts en Liga cette saison) ne parvient pas à s'entendre avec ses dirigeants concernant une éventuelle prolongation et se rapproche inexorablement d'un départ. Selon le quotidien madrilène AS ce mercredi, l'international espagnol devrait s'engager avec le Bayern Munich la saison prochaine !

En effet, les négociations ont sérieusement avancé entre Vazquez et le champion d'Allemagne en titre. Même si un accord total n'a pas encore été trouvé, les positions des deux parties sont très proches et le Bayern s'impose désormais comme le grand favori pour récupérer l'ancien joueur de l'Espanyol Barcelone. Une belle opportunité pour l'Ibère.