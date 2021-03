Kylian Mbappé, toujours aussi ambitieux: "Je veux repousser mes limites"

Le champion du monde français veut donner le maximum pour sa carrière.

Considéré comme l'un des joueurs les plus doués de sa génération et un futur Ballon d'Or, Kylian Mbappé (22 ans, 36 matchs et 30 buts toutes compétitions cette saison) n'a jamais caché ses grandes ambitions, lui qui rêve de remporter tous les trophées possibles. Dans un entretien accordé à l'UEFA, l'attaquant du Paris Saint-Germain a évoqué cette volonté de ne jamais se fixer de limites.

"Je pense que je suis quelqu'un qui a de l'ambition, c'est un terme qui peut effrayer, mais je le vois plutôt comme le fait de ne pas vouloir se fixer de limites. J'essaye de repousser les limites au maximum et je veux voir où cela peut me mener. (...) Quand on est dans le dur, personne d'autre ne peut faire en sorte que vous vous releviez. Il faut être fort mentalement et tout faire pour comprendre qu'on peut renverser des montagnes. Quand je rentre sur le terrain, je me dis que je dois donner le maximum pour être le meilleur possible", raconte l'international français.

On peut compter sur Mbappé pour se reprendre après sa prestation décevante face à l'Ukraine (1-1), mercredi, en éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Dès dimanche face au Kazakhstan ?