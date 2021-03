🎥 Euro U21: la Croatie efface la Suisse

Battus de justesse par le Portugal en ouverture, les Croates se relancent.

La Croatie a donné une leçon d'efficacité à la Suisse dans la deuxième rencontre de la phase de poules de l'Euro U21. Pourtant plutôt dominés, les Croates ont été beaucoup plus réalistes que leurs adversaires du jour.

C'est Luka Ivanusec qui avait ouvert le score en première période, la Croatie a enfoncé le clou en trois minutes après le repos: Nikola Moro a doublé la mise sur penalty et Dario Vizinger en a rajouté une couche quelques minutes plus tard. Et les Suisses se sont réveillés trop tard: le but d'Imeri et l'autobut de Kulenovic n'ont pas suffi à la Nati qui concèdent sa première défaite dans ce tournoi (3-2).

Une victoire qui relance les Croates, virtuels leaders du groupe avec trois unités. La Suisse (3 points) occupe la troisième place derrière le Portugal (3 points) qui affronte l'Angleterre (0) dans la soirée.