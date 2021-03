Euro U21 : l'Espagne et l'Italie qualifiés pour les 1/4

Ultime journée dans le groupe B et encore tout à jouer entre l'Italie, l'Espagne et la République Tchèque.

Italie U21 - Slovénie U21

Le carton de l'Italie avec les buts de Maggiore (10e), Raspadori (19e) et un doublé de Cutrone (25e sur penalty, et 50e) ont propulsé la Squadra Azzurra en quarts. Après deux nuls, l'Italie passe devant la République Tchèque au classement et se qualifie avec l'Espagne.

Espagne U21 - République Tchèque U21

Leader du groupe, l'Espagne visait la tête du groupe, et c'est chose faite. Le doublé de Dani Gómez (69e et 78e) permet aux troupes de Luis de la Fuente de valider leurs billets pour les quarts de finales.