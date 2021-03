Thorgan Hazard retrouvera KDB en Ligue des champions: "Rien à perdre"

La trêve internationale à peine terminée, les Diables Rouges remettent le cap sur leur club avec une grosse échéance qui arrivera vite pour les Diables du Borussia et de Manchester City.

Car si le Borussia vit une saison compliquée en championnat, il est encore en course en Coupe d'Allemagne et en Ligue des Champions. Avec un choc contre le Manchester City de Kevin De Bruyne en quart de finale.

Un sacré défi en perspective pour les Borussen qui se rendront en Angleterre mardi prochain. "Ils ont une équipe fantastique, ils sont plus forts que les autres saisons, ils jouent vraiment bien, ils enchaînent les victoires. Ils seront favoris, nous pas, mais tout reste possible dans le foot", estime Thorgan Hazard au micro de la RTBF.

D'autant que la pression sera sur les épaules de Kevin De Bruyne et ses équipiers. "On est dans une bonne position avec pas beaucoup de pression. Et avec notre attaquant qui est capable de tout, il peut planter un doublé à tout moment, on ne sait jamais."