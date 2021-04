Premier League: un choc a l'accent Belge

Quatre joueurs belges sur la pelouse dans le choc du week-end anglais? Pas impossible.

Le contexte: City a une revanche à prendre

Si Liverpool se déplacera à Arsenal dans la soirée (coup d'envoi 21h), l'incontestable choc du week-end anglais opposera Leicester City, troisième de Premier League, à Manchester City, solide leader.

L'occasion pour les Cityzens de creuser encore un peu l'écart? Avec 14 et 15 points d'avance sur Manchester United et Leicester, on voit mal comment le titre pourrait encore échapper aux hommes de Pep Guardiola et ce sera plus vrai encore en cas de victoire samedi après-midi.

© photonews

Et les Sky Blues auront une revanche à prendre sur la pelouse du King Power Stadium. Personne n'a oublié la claque mémorable que les Foxes avaient infligé à Manchester City au match aller (2-5). Mais les Foxes sont en confiance: Leicester a joliment écarté Man U en FA Cup avant le break international et espère s'offrir le scalp de l'autre club mancunien pour confirmer.

Un choc endiablé?

Et ce choc sera sans aucun doute teinté de noir-jaune-rouge. D'un côté, l'inévitable Kevin De Bruyne. Buteur et passeur avec les Diables durant la trêve internationale, l'ancien Genkois aura l'occasion de faire gonfler ses statistiques personnelles (5 buts, 11 assists en Premier League cette saison) lors de ce choc.

De l'autre côté, un trio belge qui monte en puissance. Youri Tielemans est devenu un patron dans l'entrejeu de Leicester. Un entrejeu dans lequel l'ancien Mauve pourrait en côtoyer un autre cet après-midi. De retour de blessure et convaincant avec les Diables Rouges, Dennis Praet envisage une place de titulaire alors qu'il n'a pas encore joué en Premier League depuis le début de l'année.

Et c'est Timothy Castagne qui complètera le contingent belge sur la pelouse du King Power Stadium cet après-midi. Lui aussi a connu son lot de pépins physiques depuis le début de la saison, mais quand il est là, il joue. Il était d'ailleurs titulaire lors des cinq dernières sorties des Foxes en championnat.

18 matchs, un but, deux assists en Premier League: quand il est fit, Timothy Castagne est tiutlaire à Leicester.