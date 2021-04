Thomas Tuchel : "Nous étions rouillés et négligents"

L'entraîneur de Chelsea a souligné les erreurs commises par ses joueurs après la lourde défaite à domicile face à West Bromwich Albion (2-5).

Chelsea a chuté lourdement à la maison ce samedi après-midi. "Nous ne saurons jamais ce qui se serait passé avec une équipe différente aujourd'hui. C'est ma responsabilité et, tout comme mes joueurs, je suis très déçu. Nous détestons perdre. Nous avons eu une excellente séance d'entraînement hier et nous avions sur le terrain les joueurs qui ont terminé cette séance, car certains joueurs ne sont pas encore de retour pour un entraînement complet, à cause des voyages pour les matchs internationaux. Nous n'étions pas au top en début de rencontre mais j'ai pu l'accepter car après deux semaines, beaucoup de voyages et le premier match un samedi à 12h30, je n'avais pas les plus grandes attentes", a déclaré Thomas Tuchel en conférence de presse.

© photonews

"J'ai confiance en cette équipe. Elle était assez forte pour gagner le match. Mais nous étions rouillés et négligents dans notre moitié de terrain. Nous avons fait beaucoup d'erreurs involontaires et nous ne nous sommes pas bien adaptés à nos positions sous la pression. Nous avons perdu des ballons trop facilement, ce qui nous a valu un carton et nous a coûté le match", a conclu le technicien allemand.