Diego Simeone fait son mea culpa

L'Atlético Madrid a fait une mauvaise opération ce dimanche en chutant au FC Séville (1-0) lors de la 29ème journée de Liga. En effet, le Real Madrid n'est plus qu'à trois points des Colchoneros au classement.

À l'issue de la rencontre, Diego Simeone a avoué qu'il avait effectué un changement à la demi-heure de jeu parce qu'il s'était trompé. "Séville a très bien commencé, avec beaucoup de circulation dans son jeu, peu de situations de but mais un contrôle absolu sur ce qu'il se passait dans le match. Après, quand un entraîneur décide de faire un changement à la 30e minute, pour moi, c'est qu'il s'est trompé dans la manière de répondre à ce qu'il cherchait. En deuxième période, on a été plus nous-mêmes, on a eu des occasions de but, mais on n'a pas eu le tranchant que nécessite ce genre de matchs", a souligné l'entraîneur de l'Atlético Madrid.

"Le Championnat espagnol est toujours dur, jusqu'au bout. Normalement, il y a deux équipes qui se battent pour le titre, et de temps en temps on a la possibilité d'y participer nous aussi. Jusqu'ici on s'est bien battus, dernièrement plus mal que bien, il faut le dire. Mais je suis sûr de ce que je veux, je sais ce que je recherche, je connais le chemin pour y parvenir, et évidemment, je n'ai peur de rien", a conclu El Cholo.