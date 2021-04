🎥 Le joli but de Romelu Lukaku pour le 500e match de sa carrière

Le Diable Rouge s'est une nouvelle fois montré décisif pour son équipe cette saison. Il ne cesse d'empiler les buts.

Avec un but et une passe décisive, Romelu Lukaku a fêté le 500e match de sa carrière de la meilleure manière possible. Le Diable Rouge n'a laissé aucune chanson à Sassuolo ce mercredi soir.

Il s'agit du 21e pion de "Big Rom" cette saison en Serie A, ce qui le laisse toujours en deuxième place du classement des buteurs, derrière Cristiano Ronaldo.