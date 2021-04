🎥 Bundesliga : Dortmund l'emporte de justesse au terme d'une partie riche en buts

Après la Ligue des Champions, place au championnat pour le Borussia Dortmund en déplacement à Stuttgart, à l'occasion de la 28e journée de Bundesliga.

Le Borussia Dortmund (Thorgan Hazard et Thomas Meunier débutaient tous les deux sur le banc) était pris à froid suite à l'ouverture du score de Kalajdzic (17e).

Mais les mauvais souvenirs du match aller (victoire 1-5 du VFB) était effacés après le repos. Jude Bellingham (47e) égalisait pour le Borussia suivi par Marco Reus (57e).

Stuttgart (sans Orel Mangala, blessé) ne lâchait rien et Daniel Didavi (78e) égalisait en fin de rencontre, toutefois, la jeunesse faisait encore parler la poudre et Ansgar Knauff offrait la victoire aux siens avec son premier but professionnel (80e).

Avec cette victoire précieuse, Dortmund reste en course pour une place européenne.