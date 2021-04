Milan, avec Saelemaekers, l'emporte à Parme malgré l'expulsion de Zlatan !

L'AC Milan s'est imposé à Parme dans un match mouvementé qui aura vu Zlatan Ibrahimovic, passeur, être exclu !

Alexis Saelemaekers était titulaire dans les rangs de l'AC Milan et quittait le terrain à la 72e minute, juste avant que Maxime Busi monte au jeu pour Parme. Milan rejoignait les vestiaires avec un avantage de deux buts via des buts de Rebic et Kessie, mais aurait pu voir le match lui échapper quand Zlatan Ibrahimovic, auteur d'un nouveau pétage de plomb, prenait un carton rouge à l'heure de jeu !

🔴 | Zlatan se fâche avec l'arbitre et est exclu. 🤷‍♂️ #ParmaMilan pic.twitter.com/NlpzC0GJ9u — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) April 10, 2021

Gagliolo remettait Parme dans le match, mais l'AC Milan trouvera les ressources pour aller faire 1-3 et assurer la victoire dans les arrêts de jeu via Rafael Leao (90e+4).