Zidane : "Nous sommes à la limite physiquement"

Après la victoire lors du Clasico face au Barça (2-1), qui intervient quelques jours après le succès contre Liverpool (3-1), l'entraîneur du Real Madrid a fait savoir que son équipe était dans le dur physiquement

Zinédine Zidane était satisfait du succès de ses troupes contre le FC Barcelone mais a confié que son équipe était en difficulté physiquement. "La première période a été pour nous. Nous avons souffert sur la seconde, mais nous avons mérité notre victoire. Nous avons eu beaucoup d'occasions pour mettre le troisième but. Nous avons souffert, certes, parce qu'un match contre une équipe comme celle-ci t'exige beaucoup, comme celui contre Liverpool. Nous sommes à la limite physiquement. Mais c'est le football, c'est plus facile quand tu ressors avec trois points. Il va falloir bien se reposer, recharger les batteries, et se dire que, mercredi, nous allons avoir encore un gros match à jouer (quart de finale retour de de Ligue des champions contre Liverpool)", a confié l'entraîneur du Real Madrid en conférence de presse.

"Nous sommes vivants dans les deux compétitions, nous avon envie de nous battre, de continuer, et c'est ce que nous allons faire jusqu'à la fin. Et ce n'est pas sans difficultés. Mais nous avons su remonter, renverser la vapeur, se dire qu'en croyant en notre travail, nous allions changer tout ça. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, nous n'avons encore rien gagné. Ce n'est qu'un match, trois points, ça ne change rien : nous sommes toujours dans la bataille pour le titre, comme les autres équipes" a conclu Zidane