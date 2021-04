La belle statistique sur le duo Lukaku-Lautaro

La connexion Lukaku-Lautaro fonctionne toujours aussi bien à l'Inter Milan. Le Diable Rouge a délivré cinq passes décisives à destination de l'attaquant argentin cette saison. D'après les statistiques dévoilées par WhoScored, il s'agirait de la meilleur relation passeur-buteur en Serie A, en 2020-2021.

🔵 Romelu Lukaku's Serie A assists this season



➡️ Sanchez

➡️ 𝙈𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣𝙚𝙯

➡️ 𝙈𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣𝙚𝙯

➡️ 𝙈𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣𝙚𝙯

➡️ 𝙈𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣𝙚𝙯

➡️ Darmian

➡️ Sanchez

➡️ Sanchez

➡️ 𝙈𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣𝙚𝙯



🤝 Lukaku ➡️ Martinez (5) is the best assist-to-goalscorer combo in Serie A in 2020/21 pic.twitter.com/xuvXiEI6NK