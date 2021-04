Le PSG a un objectif pour Mbappé

La prolongation de Kylian Mbappé est toujours l'une des préoccupations des dirigeants du PSG.

Dans son édition du jour, L'Equipe fait le point sur la prolongation de Kylian Mbappé et annonce que la tendance serait à une volonté de poursuivre l'aventure parisienne pour l'attaquant français. Dans le contexte actuel, le champion du monde est bien conscient qu'il sera difficile pour un club de payer une grosse indemnité de transfert cet été et de lui offrir un salaire comparable à ce que lui propose le Paris SG. Pour le prolonger, les dirigeants parisiens sont prêts à augmenter son salaire à 30 millions d'euros par an, contre 25 millions d'euros cette saison.

Mais l'ancien Monégasque se verrait bien rester une année supplémentaire, pas forcément plus. Le champion du monde aspire à rejoindre un très grand club étranger dans un futur proche et ne souhaite pas être bloqué en signant un nouveau contrat d'une trop longue durée. D'où son hésitation actuelle à prolonger, puisque sa situation contractuelle lui permet de rester la saison prochaine puis de partir libre vers le club de son choix.

Un scénario évidemment inenvisageable pour le PSG qui aimerait conserver Mbappé au moins jusqu'à la Coupe du monde 2022 qui se déroulera au Qatar en novembre et décembre. Cela signifie que le Tricolore resterait au moins jusqu'à la fin de la saison 2022-2023, et donc que son contrat soit prolongé jusqu'en juin 2024 afin qu'il ne parte pas libre. Reste à savoir si le meilleur buteur de la L1 est prêt à étendre son bail de deux ans. Pour le convaincre, Paris espère officialiser rapidement la prolongation de Neymar, jusqu'en juin 2027.