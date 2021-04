Le titre, c'est 6 finales pour le LOSC

Actuellement en tête du championnat de France, Lille peut vraiment rêver du titre. Le calendrier des Dogues est fourni, mais il aurait pu être plus compliqué.

En s'imposant sur la pelouse du Parc des Princes le 3 avril dernier, le LOSC a posé ses ambitions sur la table. Trois points d'avance sur le PSG et quatre sur Monaco, à 6 journées de la fin: les Nordistes ont la main en cette fin de championnat.

Le parcours des joueurs de Galtier ne vont pas avoir une fin de championnat facile pour la cause. Ce vendredi, Montpellier se déplacera au stade Pierre Mauroy. Ensuite, trois semaines chargées attendent Lille: un déplacement à Lyon, la réception de Nice et un nouveau déplacement à Lens. Saint-Etienne et Angers seront les derniers adversaires du leader de la Ligue 1.

Derrière, le PSG semble avoir un calendrier plus facile que Lille, mais une nouvelle donne pourrait perturber les champions en titre: les demi-finales de la Ligue des Champions. Les joueurs de Pochettino pourraient avoir la tête à l'Europe et un peu moins au championnat.

On a envie de dire que c'est l'année ou jamais pour Lille, car une telle occasion ne se représentera pas de sitôt, tant les Parisiens ne laissent que des miettes à leurs adversaires. Un coup à la Montpellier est donc tout à fait possible, aux Lillois d'en profiter.