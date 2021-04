Chris Smalling et sa famille victimes d'un braquage à main armée

La presse italienne rapporte que trois personnes armées auraient pénétré dans la chambre de Chris Smalling par la fenêtre. Le défenseur de l'AS Rome a confirmé, tout en précisant que sa famille était "saine et sauve, mais bouleversée". Smalling a été forcé de donner aux cambrioleurs ses bijoux et d'autres objets précieux, mais aucun membre de la famille n'a été blessé.

I’d like to thank everyone for your well wishes and support! My family although very shaken up are luckily unharmed! ❤️



Hoping these people can find a more meaningful way to live their lives without causing such harm and distress to others.