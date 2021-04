🎥 Manchester City retient son souffle pour Kevin De Bruyne

Le Diable Rouge est sorti sur blessure ce samedi face à Chelsea et les résultats de ses examens complémentaires sont attendus ce lundi.

Kevin De Bruyne est sorti sur blessure ce samedi lors de la demi-finale entre Manchester City et Chelsea. Visiblement touché à la cheville, le Diable Rouge ne sait pas encore combien de temps il sera absent.

Des examens complémentaires vont être faits ce lundi et les nouvelles ne sont pas bonnes pour les Cityzens. Selon le Telegraph, le club espère que son absence se situe entre une semaine et dix jours mais une blessure au niveau des ligaments pourrait l'écarter quatre à six semaines des terrains.

Outre Manchester City, c'est aussi Roberto Martinez qui croise les doigts pour que cette blessure soit minime alors que l'Euro début le 11 juin prochain et que plusieurs cadres sont toujours sur la touche.