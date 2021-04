Zinedine Zidane ne veut pas oublier le titre

Les Merengues ont perdu des plumes dans la course au titre ce dimanche.

Tenu en échec par Getafe (0-0) dimanche Liga, le Real Madrid a lâché des points importants dans la course au titre. Malgré ce résultat, l'entraîneur des Merengue Zinédine Zidane reste totalement investi dans cette compétition.

"On va continuer, on n'a pas de limite. On va se battre jusqu'à la fin de la saison, quoi qu'il arrive. Ici, il n'y a aucune limite. Et mentalement, on est très bien. Je ne suis pas inquiet pour les blessures. Ce sont des choses qui arrivent. Et beaucoup d'équipes souffrent de la même manière que nous", a relativisé le technicien français devant les médias.

Actuellement, le Real occupe la 2e place du classement avec trois points de retard sur le leader, l'Atletico Madrid.