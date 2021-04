Florentino Perez persiste : "Nous n'avons peut-être pas su bien expliquer le projet"

Florentino Perez était l'un des grands maîtres d'oeuvre de la Super League et semble particulièrement surpris des retours négatifs amenés par le projet.

Le président du Real Madrid est devenu en quelques jours l'ennemi public n°1 (ou 2, selon qu'on place Andrea Agnelli au-dessus ou non) du monde du football : Florentino Perez est l'un des grands architectes du projet de Super League et alors que tous les clubs anglais ont lâché l'affaire et même, pour certains, fait leur mea culpa, l'Espagnol n'en démord pas. "Le projet n'est pas mort, il est en stand-by. La société Super League existe toujours, la Juventus et l'AC Milan ne sont pas partis, nous réfléchissons", déclare-t-il à Cadena Ser.

Florentino Perez s'est dit "triste" : "Cela fait des années que nous travaillons sur ce projet, mais nous n'avons peut-être pas bien pu l'expliquer. Peut-être qu'aujourd'hui, je saurais mieux l'expliquer (...) La Ligue des Champions est obsolète, elle n'est intéressante qu'à partir des quarts de finale ; nous avons vu une meilleure façon de gagner de l'argent", explique le président du Real Madrid, qui ne comprend pas l'agressivité des réactions.

"Je n'ai jamais vu une telle agressivité de la part du président de l'UEFA et des présidents des fédérations. On aurait dit que nous avions lâché une bombe atomiqu, que nous voulions tuer le football alors que nous voulons le sauver", regrette Perez.