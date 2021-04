Piqué veut du changement dans le football: "Une nouvelle formule à imaginer"

Le défenseur du FC Barcelone veut que le football évolue mais avec tous les clubs.

Si le projet de Super Ligue semble désormais mort-né, le défenseur central du FC Barcelone Gerard Piqué (34 ans, 11 matchs en Liga cette saison) s'inquiète pour le football européen. Lors d'un entretien accordé à Movistar +, l'Espagnol a réclamé une évolution indispensable du monde du ballon rond, sans pour autant militer pour une Super Ligue.

"La motivation économique est très importante, mais ça ne doit pas être la seule. Pour un footballeur, ce n’est pas une décision positive de se couper des autres. Le risque est de se retrouver avec un marché réduit à ces grands clubs. Ça pourrait détruire le monde du football et l’écosystème actuel. Est-ce que nous voulons ça pour le football ? Qu’on fait Séville, Valence, Everton, Leicester, Naples ? Ces clubs en valent la peine. Il faut trouver un moyen de faire coexister les petits clubs et les grands. C’est du capitalisme pur et dur, il y a de nouvelles formules à imaginer pour trouver l’équilibre", a estimé Piqué.