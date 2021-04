"Presenting", une nouvelle émission qui révèle la face cachée de Lingard: "J'étais content d'être remplaçant"

Jesse Lingard revit depuis son passage à West Ham. L'Anglais est passé par une très mauvaise période à Manchester United et il s'est exprimé dans une toute nouvelle émission qui fait la part belle aux côtés sombres des footballeurs.

À l’occasion de la première émission du programme britannique «Presenting», destinée à offrir une tribune aux célébrités qui souhaitent se confier sur leurs plus grands combats et leurs plus belles victoires, le joueur des Hammers Jesse Lingard raconte comment la dépression de sa mère a impacté sa propre santé mentale, et comment Manchester United l’a aidé.

La famille Lingard souffre de dépression depuis une quinzaine d’années. La mère de Jesse est la plus touchée par la maladie, et ce dès le plus jeune âge de l’international anglais : «Quand vous êtes jeune, et que voyez votre mère traverser ce genre de phases, vous ne comprenez pas toujours ce qu’elle vit. Elle disait souvent :‘je suis déprimée, je suis déprimée’, mais moi, en tant qu'enfant, je ne savais pas ce que ça signifiait véritablement. Vous sortez, vous jouez au foot, vous vivez votre vie, pendant que votre mère reste au lit la majorité du temps, les rideaux fermés».

Du coup, au fil des années, Lingard a senti cette même dépression le toucher également, jusqu'à ce que ses performances s'en ressentent. «J’étais heureux d’être remplaçant. Je ne voulais pas jouer, mon esprit n'était pas là. J’avais l’impression de ne plus être moi-même, je n’étais plus Jesse Lingard... Quand je jouais, j’avais l'impression que le jeu me passait sous le nez, je ne voulais pas être là».

Dans l'interview, que vous pouvez regarder dans sin intégralité plus bas, le désormais atout offensif de West Ham explique aussi comment Manchester United a pu l'aider.