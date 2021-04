Chelsea présente à son tour ses excuses

Après les excuses en interne d'Arsenal, les Blues se sont fendus d'un communiqué.

Quelques jours après avoir annoncé leur retrait de la Super League, les dirigeants de Chelsea, comme ceux d'Arsenal ou encore de Liverpool, ont présenté leurs excuses aux supporters.

"Nous reconnaissons que nous aurions dû aborder ces questions avant de rejoindre le groupe. Le propriétaire et le conseil d’administration comprennent que la participation du club à une telle proposition était une décision que nous n’aurions pas dû prendre. C’est une décision que nous regrettons profondément. Le club essaie toujours d’être ouvert et transparent avec ses supporters, et nous restons attachés à cela à l’avenir et prendrons des mesures pour rétablir la confiance des supporters que nous avons appréciés jusqu’à présent", a peut-on lire dans un communiqué.

"Comme des préoccupations ont été soulevées à la suite de l’annonce, le club a pris du recul pour écouter et parler aux supporters. À la suite de ces conversations et en tenant compte des opinions extrêmement fortes contre la proposition, nous avons réévalué notre décision initiale et décidé que nous ne voulons pas faire partie de cette ligue", rajoute le texte.