Joueur de la semaine: deux Français pour concurrencer Kevin De Bruyne

Comme après son huitième de finale retour et son quart de finale aller, Kevin De Bruyne fait partie des quatre nominés pour obtenir le titre de joueur de la semaine. Devancé par deux Madrilènes, Luka Modric et Vinicius, Kevin De Bruyne aura un autre joueur du Real Madrid comme concurrent: Karim Benzema.

Un deuxième Français fait partie des nominés: c'est N'Golo Kanté, élu homme du match entre le Real et Chelsea. Le quatrième nominé est Angel Di Maria.

🔝 Who gets your vote this week?



🌟 N'Golo Kanté

🌟 Karim Benzema

🌟 Kevin De Bruyne

🌟 Ángel Di María#UCLPOTW | @FTBSantander