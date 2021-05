🎥 Liga : un assist de Yannick Carrasco permet à l'Atletico de s'imposer !

A cinq journées de la fin, la course au titre en Liga reste plus ouverte que jamais.

L'Atletico Madrid, actuel leader, se déplaçait à Elche (classé 18e) avec pour mission de s'imposer.

Cette saison, les Colchoneros ont longtemps occupé ce siège de leader et avec plusieurs points d'avance sur le Real et le Barça. Les dauphins sont désormais revenus à deux petits points du leader qui a perdu beaucoup de plumes. Même le FC Séville peut encore mathématiquement s'inviter dans la course au titre.

Titulaire, Yannick Carrasco s'est illustré avec un caviar pour Llorente qui ouvrait le score (23e) en début de rencontre. Ce but sera le seul de la rencontre, et permet aux Colchoneros de se reprendre après la défaite à Bilbao.

L'Atletico peut prendre ses distances au classement avec 76 points, en attendant les rencontres du Barça et du Real Madrid.