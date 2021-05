Ligue des Champions : la solution (coûteuse) du Real Madrid pour faire venir Marcelo à Londres

Le Real Madrid fera tout pour que Marcelo soit présent à Londres pour le match retour des demi-finales de la Ligue des champions contre Chelsea.

En début de semaine, nous avions appris que le défenseur brésilien était convoqué pour faire partie d'un bureau de vote lors des élections de la Comunidad (Madrid), ce qui priverait le Real de son défenseur à Chelsea.

Un coup dur pour le Real Madrid qui risque de perdre gros au niveau de l'expérience, pour une rencontre aussi importante : "Les choses sont ce qu'elles sont" a d'ailleurs déclaré Zinédine Zidane lors de sa conférence de presse vendredi. "Il remplira ses obligations, mais il sera avec nous mercredi", a pourtant rassuré le Français.

En effet, selon le journal AS, le club de Thibaut Courtois et d'Eden Hazard devrait mettre les moyens nécessaires, et aurait prévu de faire venir le Brésilien en jet privé, soit mardi soir ou mercredi matin (le jour de la rencontre). Un déplacement qui aura son coût, estimé à près de 20 000 euros.