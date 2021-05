Manchester United réagit officiellement aux événements de ce dimanche

La rencontre de ce dimanche entre Liverpool et Manchester United a été reportée après que des supporters mancuniens soient montés sur la pelouse d'Old Trafford avant le départ de l'équipe pour Liverpool.

Manchester United a officiellement réagi via un communiqué : "Durant les événements d'hier, de nombreux supporters voulaient exercer leur droit de protester et exprimer leur opinion paisiblement, et d'autres avaient pour intention de déranger la préparation de l'équipe et le match en soi (...) Les rumeurs dans les médias et les réseaux sociaux comme quoi les protestataires ont pu accéder au stade et au terrain via une porte ouverte par le staff du club sont incorrectes".

"Après avoir traversé la sécurité, certains manifestants ont grimpé les grilles du tunnel de Munich et forcé l'accès au terrain, avant d'ouvrir une porte externe permettant aux autres d'arriver".

"La majorité de nos fans ont condamné ces dégâts criminels ainsi que toute violence à l'encontre du staff, de la police ou d'autres supporters, qui sera désormais de l'affaire de la police. Le club n'a pas de volonté de voir des manifestants paisibles punis, mais travaillera avec la police à l'identification de ceux impliqués dans toute activité criminelle. Des sanctions seront également infligées à tout abonné ou membre identifié".